Тепло в 34 многоквартирных дома на ул.Сикейроса в Петербурге энергетики обещают вернуть к 15 час.

Специалисты ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" завершат работы по ликвидации прорыва теплотрассы на улице Сикейроса, 6, к 15:00 мск. Как сообщили корреспонденту РБК в пресс-службе городской энергокомпании, аварийно-ремонтные работы укладываются в "те 24 часа, которые отпущены по техническим нормативам". В настоящее время отопительная система девяти детских садов остается на протоке; в 34 жилых многоквартирных домах до сих пор нет тепла.
Как уже сообщал РБК, прорыв теплотрассы на улице Сикейроса произошел около 13:00 мск 5 марта. Трубу диаметром 500 мм прорвало около дома N6. Помимо жилых домов, без тепла остались 9 детских учреждений и 2 административных здания. У бригад имеются все необходимые материалы и технические средства для ликвидации прорыва, но большой диаметр поврежденной трубы не позволил специалистам завершить работу к 6:00 мск, как ранее сообщали в пресс-службе ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга". Как комментируют специалисты, причинами прорыва трубопроводов часто является изношенность и ветхость трубопроводной системы.