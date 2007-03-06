В Петербурге 5 марта произошло 12 пожаров - два человека пострадали.

В Санкт-Петербурге 5 марта произошло 12 пожаров - два человека пострадали. Дежурные караулы выезжали по тревоге 86 раз, 12 вызовов оказались ложными, сообщили в Управлении информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Около одиннадцати часов дня в автомобиле ГАЗ-31105, принадлежащем ООО "Экспресс Такси", сгорел моторный отсек. Случилось это на проспекте Большевиков, у дома N25.