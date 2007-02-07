Авиакомпания "ЮТэйр" весной 2007г. планирует начать размещение трехлетних кредитных нот на 100 млн долл.

Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) весной 2007г. планирует начать размещение трехлетних кредитных нот CLN на сумму 100 млн долл. с 1,5-летней офертой, сообщил журналистам начальник финансового управления авиакомпании Олег Семенов. По его словам, организатором размещения выступает МДМ-банк. Сейчас идет подготовка к размещению, оценивается конъюнктура рынка, сказал О.Семенов, добавив, что компания планирует провести road-show в 3-4 пунктах Европы. Процентная ставка по кредитным нотам составит менее 10%.

В компании, сказал О.Семенов, выпуск CLN рассматривают как первый этап перед размещением еврооблигаций, которые предполагается выпустить после погашения кредитных нот. По его словам, средства, полученные от размещения CLN, планируется направить на обновление парка авиакомпании. В частности, в течение 2007г. компания намерена приобрести 5 самолетов ATR-42, а осенью текущего года начать эксплуатацию среднемагистральных самолетов Boeing-737, которые будут взяты в лизинг. В течение 2-3 лет планируется довести парк Boeing до 7 самолетов, о чем уже ведутся переговоры с известной зарубежной лизинговой компанией, отметил О.Семенов.

В настоящее время авиапарк авиакомпании UTair насчитывает 114 самолетов (Ту-154, Ту-134, Як-40, Ан-24, Ан-26) и 169 вертолетов (Ми-26, Ми-10, Ми-8МТВ, Ми-8Т). В конце 2004г. контрольный пакет авиакомпании приобрели структуры, дружественные ОАО "Сургутнефтегаз.