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ОАО "ТГК-1" потратит на реконструкцию Волховской ГЭС в Ленобласти в 2007-2012гг. 1 млрд руб.
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ОАО "ТГК-1" потратит на реконструкцию Волховской ГЭС в Ленобласти в 2007-2012гг. 1 млрд руб.
Санкт-Петербург и область, 26 дек 2006, 17:31
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ОАО "ТГК-1" потратит на реконструкцию Волховской ГЭС в Ленобласти в 2007-2012гг. 1 млрд руб.

ОАО "ТГК-1" потратит на реконструкцию Волховской ГЭС в 2007-2012гг. 1 млрд руб. Об этом корреспонденту РБК сообщил генеральный директор генерирующей компании Валерий Родин во время торжественных мероприятий по случаю 80-летнего юбилея станции. По его словам, из имеющихся восьми реакторов станции, три генерации удалось заменить в 1993г., мощность остальных пяти будет увеличена с 9 до 12 Мв. "Один из генераторов уже изготовлен специалистами Ленинградского металлического завода (концерн "Силовые машины"), осталось его установить, - уточнил В.Родин. - 27 декабря мы будем встречаться с руководством "Силовых машин" для обсуждения закупок оборудования на остальные реакторы". Помимо реконструкции Волховской ГЭС менеджмент "ТГК-1" и "Силовых машин" договорятся о совместной работе по реконструкции гидроэлектростанций Вуоксинского каскада.
ОАО "ТГК-1" объединяет 56 электростанций в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность компании 6 248,8 МВт, тепловая - 14 475 Гкал/ч. Выработанную электроэнергию поставляет на оптовый рынок. Является стратегическим поставщиком тепловой энергии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, г. Кировск Ленинградской области и Апатиты Мурманской области. В структуру активов входят тепловые сети протяженностью свыше 800 км. Государственная регистрация компании состоялась 25 марта 2005г. Операционную деятельность ОАО "ТГК-1" начала 1 октября 2005г. С 1 ноября 2006г. (после завершения процедуры присоединения к ОАО "ТГК-1" ОАО "Петербургская генерирующая компания", ОАО "Кольская генерирующая компания", ОАО "Апатитская ТЭЦ" и ОАО "Карелэнергогенерация") межрегиональный производственный комплекс ТГК-1 действует как единое акционерное общество. Основные акционеры: РАО "ЕЭС России" (55,7%), концерн Fortum (25,7%), "Интеррос" (7,2%).

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