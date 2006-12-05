В помещении над офисом петербургского "Яблока" на ул.Маяковского сегодня тушили пожар.

В чердачном помещении двухэтажного здания на улице Маяковского, 46 сегодня произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Сообщение о возгорании поступило в 12:15 мск, в 12:45 мск пожар был уже локализован. Площадь возгорания составила 15 кв. м. В тушении пожара были задействованы 4 пожарных машины. В настоящее время на месте работает дознаватель Роспожнадзора. Причины пожара выясняются. По данным МЧС, пострадавших нет. Однако в офисе петербургского отделения партии "Яблоко", расположенного прямо под горевшим помещением, в связи с инцидентом было отключено электричество. Как сообщил корреспонденту РБК пресс-секретарь петербургского "Яблока" Александр Шуршев, это может помешать намеченному на сегодняшний вечер партийному мероприятию. Сегодня члены партии соберутся с целью формирования инициативной группы для сбора подписей против строительства 300-метрового делового центра "Газпром-сити" для последующего проведения городского референдума. В районной аварийной службе "Яблоку" пообещали включить электричество в течение дня. "Если этого не случится, мы соберемся при свечах", - отметил Александр Шуршев.