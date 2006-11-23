ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций "ЮТэйр" на 2 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) на сегодняшнем заседании зарегистрировала выпуск и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 ООО "ЮТэйр-Финанс", являющейся дочерней структурой ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", сообщил пресс-центр ФСФР. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-36059- R.

Решение о выпуске облигаций объемом 2 млрд руб., размещаемых путем открытой подписки, утверждено компанией 17 октября 2006 г. Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной номинальной стоимости (одна облигация - 1 тыс. руб.

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (Тюменская область), ранее называвшаяся "Тюменьавиатранс"), является крупнейшим российским оператором вертолетной техники. Парк вертолетов компании насчитывает 172 единицы, парк самолетов - 118 единиц (по состоянию на 1 января 2006г.).

Авиакомпания оказывает транспортные услуги, в том числе на международных авиалиниях, выполняет авиационные работы на территории РФ и за рубежом, оказывает аэропортовые услуги, услуги по техническому обслуживанию, ремонту воздушных судов и др. Обладает дочерними компаниями в ЮАР и Индии. Акционерами эмитента являются ООО "ЮТэйр-Лизинг" (51%) и ЗАО "Тюменьспецавиа" (49%).