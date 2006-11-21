В Ленобласти принято решение о разработке региональной целевой программы развития всего комплекса Усть-Луга.

Концепция социального и экономического развития Усть-Лужского транспортно-технологического комплекса и прилегающей к нему зоны рассмотрена и одобрена 20 ноября на рабочем совещании под председательством губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова, сообщили в пресс-центре областного правительства. Как отметил в ходе совещания вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета экономического развития Григорий Двас, по сути, это первый для региона опыт создания конкретного плана целевого развития отдельной территории, подобной той, на которой сегодня развивается Морской торговый порт Усть-Луга. Необходимость создания подобной программы вызвана тем, что в ближайшие годы район порта будет получать все большее развитие. Сегодня здесь уже работают угольный терминал (с проектной мощностью до 12 млн тонн грузов в год) и автомобильно-железнодорожная паромная переправа ("Балтийский паром") с потенциалом развития в ближайшей перспективе до более чем 3 млн млн тонн грузов в год. В начале будущего года к числу действующих терминалов прибавятся универсальный и многофункциональный перегрузочные комплексы. Если же учесть, что к созданию 10 из 11 запланированных терминалов привлечены стратегические инвесторы, то реальным становится выход порта к 2010г. на перевалку 35 млн тонн грузов в год. В то же время, как считают эксперты, это только первый этап развития порта, для которого перевалка и 50 млн тонн грузов - далеко не предел.

Учитывая подобные планы, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков отметил, что от того, сколь эффективно и целенаправленно будет осуществлена концепция социально-экономического развития Усть-Лужского транспортно-технологического комплекса, во многом зависят перспективы развития экономики всего региона. Исходя из этого, принято решение о разработке региональной целевой программы развития всего комплекса и прилегающей к нему зоны, включающей в себя все необходимые компоненты, начиная с чисто производственных вопросов и заканчивая обустройством населенных пунктов с решением соответствующих социальных вопросов, направленных на создание жителям достойных условий жизни.