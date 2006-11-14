ФСФР зарегистрировала второй выпуск облигаций объемом 3 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 ОАО "Ленэнерго" (г.Санкт-Петербург). Как сообщает пресс-центр ФСФР, эмитентом размещается 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Общий объем выпуска - 3 млрд руб., номер госрегистрации: 4-02-00073-А.

Напомним, совет директоров ОАО "Ленэнерго" 12 октября 2006г. принял решение о размещении облигационного займа. Облигации размещаются по открытой подписке, срок обращения - 5 лет. Денежные средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на инвестиции в развитие. Заключение сделок при размещении облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку облигаций, проводится через организатора торговли ЗАО "ФБ ММВБ". Размещение облигаций осуществляется андеррайтерами ОАО "Альфа-банк" и ОАО "Внешторгбанк". Финансовым консультантом выпуска выступает ОАО "Федеральная фондовая корпорация".

Уставный капитал ОАО "Ленэнерго" составляет 897 млн 363 тыс. руб., разделен на 766 млн 35 тыс. 8 обыкновенных и 131 млн 328 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. каждая. Крупнейшим акционером компании является РАО "ЕЭС России" (49%). Fortum Power and Heat Oy контролирует свыше 30% уставного капитала "Ленэнерго".