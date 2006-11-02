Объем депозитных сделок на аукционах по размещению средств бюджета Петербурга на СПВБ составил 0,19 млрд руб.

В секции межбанковского кредитного рынка Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) 1 ноября 2006г. проводились три аукциона по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в уполномоченных банках. Как сообщили в пресс-службе биржи, по условиям аукциона (идентификатор аукциона DEP007SCRRTM) максимальная сумма размещаемых средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты составляла 1 млрд руб. сроком на 7 дней. В ходе аукциона было подано 2 заявки от 1 уполномоченного банка на сумму 1 млрд руб. по ставке 4% годовых. Аукцион признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе одного уполномоченного банка.

По условиям аукциона (идентификатор аукциона DEP014SCRRTM) максимальная сумма размещаемых средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты составляла 1,3 млрд руб. сроком на 14 дней. В ходе аукциона было подано 3 заявки от 2 уполномоченных банков на сумму 1,12 млрд руб. Минимальная ставка, указанная в заявках уполномоченных банков, составила 3,75% годовых, максимальная - 4,3; годовых. Удовлетворена 1 заявка на сумму 0,12 млрд руб. Ставка депозита отсечения составила 4,3% годовых.

По условиям аукциона (идентификатор аукциона DEP028SCRRTM) максимальная сумма размещаемых средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты составляла 1 млрд руб. сроком на 28 дней. В ходе аукциона было подано 5 заявок от 3 уполномоченных банков на сумму 2,07 млрд руб. Минимальная ставка, указанная в заявках уполномоченных банков, составила 4,2% годовых, максимальная - 4,5% годовых. Удовлетворена 1 заявка на сумму 0,07 млрд руб. Ставка депозита отсечения составила 4,5% годовых.

В ходе размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в уполномоченных банках в режиме торгов с использованием торговой системы СПВБ были заключены 4 сделки сроком на 35 дней общим объемом 2 млрд руб. Средневзвешенная ставка депозита по заключенным сделкам в режиме торгов составила 4,5% годовых.