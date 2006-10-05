Оборот вторичных торгов облигациями Республики Коми составил в сентябре 2006г. 607 млн 400 тыс. руб.

По данным Ухтабанка, совокупный оборот вторичных торгов облигациями Республики Коми (RU24005КОМ, RU24006КОМ, RU35007KOM0, RU35008KOM0) на ММВБ составил в сентябре 2006г. 607 млн 400 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем в 2,1 раза (в августе оборот составил 285 млн 900 тыс. руб.). Среднедневной оборот составил по четырем выпускам 28 млн 920 тыс. руб. (в августе - 12 млн 430 тыс. руб.). Большая часть оборотов пришлась на облигации седьмого выпуска (42%).



За прошедший месяц эффективная доходность обращающихся выпусков РК имела тенденцию к снижению. Так, доходность пятого выпуска к погашению снизилась с 6,81% до 6,73% годовых; доходность облигаций шестого выпуска снизилась с 7,38% до 7,20% годовых, доходность облигаций седьмого выпуска снизилась с 7,74% до 7,57% годовых; доходность облигаций восьмого выпуска снизилась с 8,87% до 7,51% годовых.



Следует отметить, что снижение доходности в сентябре затронуло большинство выпусков ценных бумаг. Так, средневзвешенная эффективная доходность к погашению муниципальных облигаций ведущих эмитентов, рассчитываемая вместе с индексом муниципальных облигаций (проект ИА "Cbonds"), снизилась за сентябрь с 6,93% до 6,88% годовых.



Облигации всех обращающихся выпусков Республики Коми включены в котировальный лист "А" первого уровня ММВБ. Генеральный агент, андеррайтер и платежный агент облигаций Республики Коми - Ухтабанк. Соорганизатор займов - Инвестиционный банк КИТ Финанс. Уполномоченный депозитарий - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".