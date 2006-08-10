Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 10 августа на 11 час.
Санкт-Петербург и область, 10 авг 2006, 11:54
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Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 10 августа на 11 час.
Выборка на 11 часов сделана на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Санкт-Петербурга.
Максимальная покупка USD - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 26,52 руб./долл.
Минимальная продажа USD - Петербургский Городской банк (Итальянская ул., 15) по курсу 26,57 руб./долл.
Максимальная покупка EUR - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 34,32 руб./евро.
Минимальная продажа EUR - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 34,45 руб./евро.