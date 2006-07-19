Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 19 июля на 15 часов.
Санкт-Петербург и область, 19 июл 2006, 15:50
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Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 19 июля на 15 часов.
Выборка на 15 часов сделана на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Санкт-Петербурга.
Максимальная покупка USD - Московский индустриальный банк (наб. Обводного канала, 161) по курсу 26,90 руб./долл.
Минимальная продажа USD - Петербургский Городской банк (Итальянская ул., 15) по курсу 26,94 руб./долл.
Максимальная покупка EUR - Красбанк (ул.Бронницкая, 24) по курсу 33,95 руб./евро.
Минимальная продажа EUR - МДМ-банк (Каменноостровский пр., 53) по курсу 34,00 руб./евро.