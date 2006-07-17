Лидеры G8 призвали все заинтересованные стороны к конструктивному участию в процессе определения статуса Косово.

Лидеры стан "большой восьмерки" (G8) обсудили вопросы взаимодействия в области постконфликтной стабилизации и восстановления. Участники саммита подчеркнули, что ООН, ее Совбезу, а также недавно созданной комиссии по миростроительству принадлежит центральная роль в международных операциях по поддержанию мира, стабилизации и восстановлению. Об этом говорится в официальном заявлении председателя саммита президента России Владимира Путина. Лидеры стран приняли отдельную декларацию по этому вопросу. В заявлении отмечается, что во время российского председательства будет продолжено обсуждение ряда конкретных мер по укреплению взаимодействия в области постконфликтной стабилизации и восстановлению.

По Косово участники саммита G8 поддерживают усилия специального посланника, генсека ООН Мартти Ахтисаари, контактная группа продолжит сохранять активную вовлеченность в статусный процесс, выстраивая свою деятельность на основе резолюции 1244 СБ ОНН и "Руководящих принципов контактной группы". В заявлении отмечается, что лидеры стран призвали все стороны к конструктивному участию в процессе определения окончательного статуса Косово и делать все возможное для нахождения компромиссного решения с целью сохранения многоэтнического Косово. Особое внимание руководство страны должно уделять имплементации определенных международным сообществом стандартов для нацменьшинств. В заявлении отмечено, что СБ ОНН по-прежнему держит этот вопрос под плотным контролем.

Ранее М.Ахтисаари пригласил лидеров Сербии и Косово принять участие в переговорах о будущем статусе края. Переговоры на высоком уровне пройдут в Вене и назначены на неделе, которая начнется 24 июля 2006г., однако точной даты не сообщается. Представители ООН ожидают официального ответа приглашенных сторон, после чего будут проработаны детали подготовки переговорного процесса.

Край Косово официально входит в состав Сербии, однако с 1999г. находится под управлением ООН. На его территории находится международный миротворческий контингент. Этническое большинство края, албанцы, настаивают на полной независимости Косово, однако сербы хотят, чтобы край оставался под контролем Белграда.