С.Богданчиков: Инвестиции НК "Роснефть" в добычу нефти в 2007-2010гг. составят 7-15 млрд долл.

Инвестиции НК "Роснефть" в добычу нефти в 2007-2010гг. составят 7-15 млрд долл., сообщил сегодня на брифинге в Санкт-Петербурге президент компании Сергей Богданчиков. По его словам, 3-3,5 млрд долл. инвестиций будет направлено на развитие нефтепереработки.

Как заявлял ранее президент компании Сергей Богданчиков, НК "Роснефть" в течение 10 лет будет инвестировать в добычу и разведку ежегодно порядка 3 млрд долл. собственных средств и рассчитывает удерживать рост добычи на уровне 7-9%. По словам С.Богданчикова, к 2010г. "Роснефть" планирует выйти на уровень добычи нефти более 100 млн т в год, а к 2015г. - более 140 млн т. Данные показатели будут достигнуты за счет разработки новых проектов и расширения уже существующих в два этапа.

Напомним, предприятия НК "Роснефть" в 2005г. добыли 74,6 млн т нефти и газового конденсата, что почти в 3,5 раза превышает показатель добычи в 2004г. Добыча газа выросла почти на 39,2% - до 13,1 млрд куб. м. Объем переработки нефти компанией на НПЗ России в 2005г. составил 22 млн т.