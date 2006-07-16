В.Путин: Кризиса углеводородов в мире нет, есть проблема их удорожания.

Президент РФ Владимир Путин считает, что в мире нет кризиса ископаемых углеводородов. Такое мнение глава государства высказал сегодня встрече лидеров G8 с участниками "молодежной восьмерки" в Санкт-Петербурге. По его словам, "углеводородов в мире достаточно, но стоит вопрос их удорожания, и, в частности, удорожания их добычи". Причем, добавил президент, "некоторые коллеги говорят, что современные способы добычи нуждаются в совершенствовании".

В целом, говоря об энергетической безопасности, В.Путин подчеркнул, что это одна из ключевых тем саммита G8. В том числе, по его словам, в числе основных вопросов - использование ядерной энергетики, которая может быть "надежным, чистым и безопасным видом энергии" за счет использования современных технологий.