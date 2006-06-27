В Петербурге сегодня открывается международная конференция перевозчиков автомобилей Центральной Европы.

В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июня пройдет международная конференция перевозчиков автомобилей Центральной Европы Automotive Logistics Central Europe 2006. В конференции примут участие руководители крупных европейских транспортных и экспедиторских фирм, автопроизводители, специалисты сервисных компаний. В рамках конференции будут рассмотрены вопросы, связанные с транспортировкой автомобилей, а также перспективами развития этого направления отрасли в регионе. В конференции примет участие председатель комитета по транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга Андрей Карпов, представители иностранного автобизнеса, руководители крупных российских компаний, специалисты РАН.

Международная конференция перевозчиков автомобилей Центральной Европы Automotive Logistics Central Europe 2006 уже более восьми лет проходит в крупных транспортных европейских столицах. Впервые в качестве места проведения мероприятия выбран российский город.