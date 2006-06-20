В Архангельской обл. в 2006г.по фактам нарушений законодательства об оплате труда к дисциплинарной ответственности привлечен 21 человек.

Всего с начала 2006г. органами прокуратуры Архангельской области по фактам нарушений законодательства об оплате труда внесено 203 представления. Как сообщили в генеральной прокуратуре РФ, по требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечен 21 человек, объявлено 84 предостережения, направлено в суд 1342 заявления в интересах граждан о взыскании невыплаченной заработной платы на сумму 8,6 млн. руб. Из них - 1230 на сумму 8,2 млнруб. уже рассмотрено и удовлетворено. Возбуждено 123 дела об административных правонарушениях, в том числе 12 - по ч.2 ст.5.27 КоАП РФ, предусматривающей дисквалификацию, и 4 уголовных дела.