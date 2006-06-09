А.Козлов: Медленный законодательный процесс тормозит развитие банковской системы.

Медленный законодательный процесс тормозит развитие банковской системы. Такое мнение высказал сегодня журналистам в Санкт-Петербурге первый заместитель председателя ЦБ РФ Андрей Козлов. Он подчеркнул, что план по принятию законодательных инициатив по итогам 2005г., касающихся банковской сферы, не был выполнен. "Это тормозит многие вопросы", - сказал он. При этом А.Козлов отметил, что тот темп роста, который показывает сейчас банковская система, по его мнению, сохранится в ближайшие 2 года. А если кредитные организации и государство найдут "адекватные способы капитализации российской банковской системы", рост может продолжиться и дальше.

По словам зампреда Центробанка, средний показатель уровня достаточности капитала в банковской системе на данный момент - менее 16%, и он продолжает снижаться. Вместе с тем, уточнил А.Козлов, российская банковская система пока развивается по лучшему из предложенных вариантов, которые указаны в стратегии развития банковского сектора до 2008г.