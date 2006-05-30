В Санкт-Петербурге 29 мая произошло 14 пожаров, 2 человека пострадали, трое жильцов были эвакуированы.

В Санкт-Петербурге 29 мая произошло 14 пожаров, 2 человека пострадали. Дежурные караулы выезжали по тревоге 96 раз. 18 вызовов оказались ложными, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Около 2 часов дня пожар произошел в общежитии на улице Бабушкина, 42. В коридоре общей площадью 80 кв. м сгорела обстановка на площади 10 кв. м. Пожару был присвоен номер сложности 1 Бис. Пожарными были эвакуированы 3 человека, 14-летняя девочка получила отравление угарным газом и была госпитализирована. В то же самое время пожарные Приморского района тушили пожар в доме N18 на Комендантском проспекте. В трехкомнатной квартире обгорели постельные принадлежности. Женщина 42-х лет получила ожоги лица, отравление угарным газом и была отправлена в больницу.



Прошедшей ночью произошли 2 пожара, на тушение которых привлекались силы и средства по повышенным номерам. В результате пожара в 5-этажном жилом доме N61 на Лесном проспекте сгорела и была разобрана кровля на площади 80 кв. м. К утру пожар был локализован. В здании факультета менеджмента СПбГУ в Волховском переулке вспыхнул пожар, которому был присвоен второй номер сложности. На месте происшествия работали 14 пожарных расчетов. С огнем удалось справиться лишь к 9 часам утра. Обгорели помещения третьего этажа и мансарды на общей площади 350 кв. м. По всем пожарам проводится дознание, выясняются их причины.