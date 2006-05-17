В.Евтушенков: "Система Галс" в ноябре 2006г. проведет IPO.

"Система Галс" в ноябре 2006г. проведет IPO. Об этом заявил сегодня председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков. Он также сообщил, что акции будут размещены на Лондонской бирже. "Пакет акций пока не определен, но он будет небольшим, поскольку его размер не критичен, главное - это признание технологий девелоперской компании на международном уровне", - отметил В.Евтушенков.