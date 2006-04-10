На улучшение условий труда работников ОЖД в 2006г. направит 450 млн руб.

На улучшение условий труда работников Октябрьская железная дорога в 2006г. направит 450 млн руб., сообщает пресс-служба ОАО "РЖД". Значительный объем средств - более 24 млн руб. - планируется направить в хозяйство пригородных пассажирских перевозок: капитальный ремонт служебно-бытовых помещений на станциях Крюково, Тверь, Торжок, Выборг, Ржев и др.

Около 15 млн руб. будет направлено в локомотивное хозяйство, в частности, на капитальный ремонт кабинетов психологической разгрузки в локомотивных депо ст. Бологое и Великие Луки, бытовых помещений ст.Кандалакша.

Около 9 млн руб. планируется затратить на капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений вагонного хозяйства: на ст.Бологое, Санкт-Петербург - сортировочный - Московский, Торжок, Валдай, Ржев-2, Санкт-Петербург - сортировочный Витебский и др., сообщила служба по связям с общественностью ОЖД.