Планируется, что дорожная отрасль Коми получит в 2006г. дополнительно 150 млн руб. из федерального бюджета.

Дорожная отрасль Коми получит в 2006г. дополнительно 150 млн руб. из федерального бюджета, сообщает "Комиинформ". Такая договоренность была достигнута на встрече руководителей Дорожного агентства республики Валерия Аликина и Федерального дорожного агентства Олега Белозерова. Как пояснили в Дорожном агентстве региона, детали соглашения обсуждались достаточно долго. Ведомство должно было предоставить ряд документов, в том числе и о согласии правительства региона. Сейчас все вопросы урегулированы, и соглашение будет подписано в ближайшее время.



Первый транш в 90 млн руб. поступит в республику во втором квартале, остальная сумма придет до 1 октября следующего года. Средства выделены на две основные цели. В первую очередь, средства пойдут на завершение строительства участка автодороги Архангельск-Котлас-Сыктывкар-Кудымкар-Пермь, которая проходит по территории Коми. В прошлом году дорожники проложили 6 километров, осталось достроить 5,09 километра. Работы планируется завершить к октябрю следующего года. Магистраль свяжет весь Европейский Север России.



Средства из федерального бюджета также пойдут на продолжение строительства автодороги в северном направлении Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. Сейчас на участке Чикшино-Березовка в Печорском районе возобновились работы, там продолжатся разрубка трассы и строительство дорожного полотна. Работы по остальным направлениям начнутся с наступлением теплой погоды. Как отметили в агентстве, правительство Коми инициирует долевое строительство автодорог. 30% необходимой суммы выделяет республика, 70% - федеральный центр.