Ханты-Мансийский банк открыл дополнительную операционную кассу в Тюмени.

Ханты-Мансийский банк открыл в Тюмени дополнительную операционную кассу в Центре продажи и технического обслуживания автомобилей Hyundai. Как сообщили в пресс-службе банка, новое подразделение банка предоставляет комплекс услуг для физических лиц: прием платежей за приобретаемые автомобили и техническое обслуживание, погашение кредитов, жилищно-коммунальные услуги, обслуживание банковских карт. В ближайшее время откроется еще одна операционная касса Ханты-Мансийского банка - в спецавтоцентре MITSUBISHI. В настоящее время в областном центре в удобных для населения местах работают две операционные кассы, дополнительный офис филиала, а также 27 банкоматов. В 2006г. планируется установить еще 8 банкоматов.