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СЗТУ за февраль 2006г. перечислено в федеральный бюджет таможенных платежей на сумму 40 млрд 131,6 млн руб.
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СЗТУ за февраль 2006г. перечислено в федеральный бюджет таможенных платежей на сумму 40 млрд 131,6 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 09 мар 2006, 10:00
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СЗТУ за февраль 2006г. перечислено в федеральный бюджет таможенных платежей на сумму 40 млрд 131,6 млн руб.

За февраль 2006г. СЗТУ перечислено в федеральный бюджет таможенных платежей на сумму 40 млрд 131,6 млн руб., сообщает пресс-служба СЗТУ. План выполнен на 100,16%. По сравнению с перечислениями в федеральный бюджет в феврале 2005г. объем платежей увеличился на 59,7% (в феврале 2005г. было перечислено 25 млрд 133,04 млн руб.).

      В общем объеме платежей в феврале 2006г. доли видов таможенных платежей составляют: ввозная таможенная пошлина - 12,6% (5 млрд 57,2 млн руб.); вывозная таможенная пошлина - 66,4% (26 млрд 636,38 млн руб.); НДС - 19,08% (7 млрд 651,51 млн руб.); акциз - 0,18% (72,74 млн руб.); таможенные сборы - 1,78% (713,14 млн руб.).

      В общем объеме перечислений денежных средств в феврале 2006г. по таможням Северо-Западного федерального округа лидерами являются следующие: Выборгская таможня - 21 млрд 467,48 млн руб. (53,49% от общего объема перечислений); Балтийская таможня - 6 млрд 832,1 млн руб. (17,02%); Санкт-Петербургская таможня - 3 млрд 896,37 млн руб. (9,71%).

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