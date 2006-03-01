Сегодня в Петербурге пройдет митинг в защиту прав граждан в жилищной сфере.
Санкт-Петербург и область, 01 мар 2006, 09:15
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Сегодня в Петербурге пройдет митинг в защиту прав граждан в жилищной сфере.
Сегодня у Законодательного собрания Санкт-Петербурга пройдет митинг в защиту прав граждан в жилищной сфере, сообщает пресс-служба Петербургского "Яблока". Митинг приурочен к годовщине вступление в силу нового Жилищного кодекса. Организатором митинга выступило Петербургское гражданское сопротивление. Отметим, что партия "Яблоко" в этот день проводит общероссийскую акцию против разрушительной жилищной политики правительства. Городская администрация отказалась согласовать мероприятие.