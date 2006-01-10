В ОАО "СевЗап НТЦ" 20 января 2006г. состоится совещание, посвященное разработке Генеральной схемы развития электро- и теплоснабжения Петербурга до 2025г.
Санкт-Петербург и область, 10 янв 2006, 13:44
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В ОАО "СевЗап НТЦ" 20 января 2006г. состоится совещание, посвященное разработке Генеральной схемы развития электро- и теплоснабжения Петербурга до 2025г.
В ОАО "СевЗап НТЦ" 20 января 2006г. состоится совещание, посвященное разработке Генеральной схемы развития электро- и теплоснабжения Санкт-Петербурга до 2025г. Как сообщили в ОАО "СевЗап НТЦ", совещание пройдет под руководством члена Правления - технического директора ОАО "РАО ЕЭС России" Бориса Феликсовича Вайнзихера с участием глав ОАО "СевЗап НТЦ", ОАО "ТГК-1", ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада".