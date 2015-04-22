В Петербург не пустили 22 тонны европейского сыра

В морском порту Санкт-Петербурга задержано 22 тонны литовского сыра. Об этом сообщает пресс-служба Балтийской таможни.

Груз был задержан на таможенном посту Гавань Балтийской таможни. Сыр был произведен в Литовской Республике. Но, согласно документам, в декларации на товары был заявлен «маринованный тофу в пряном посоле».

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). В настоящий момент по данному факту проводится административное расследование.

А на прошлой неделе, напомним, на Турухтанном таможенном посту было задержано свыше 23 тонн свиного шпика с маркировкой производства Германия. По документам груз был заявлен как продукты химической промышленности. Контейнер прибыл из порта Гамбург.