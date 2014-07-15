Петербургские фармацевты могут наладить производство лекарств в Камбодже

Фармацевтические предприятия Петербурга могли бы наладить производство лекарств на территории Камбоджи. Такое предложение в ходе встречи с делегацией министерства здравоохранения Королевства Камбоджа высказала вице-губернатор города Ольга Казанская, сообщает пресс-служба Смольного.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинского образования и фармацевтической промышленности. Государственный секретарь по вопросам здравоохранения Камбоджи Чоу Ин Сим сообщил, что его страна намерена организовать привлечение иностранных инвестиций, в частности российских, в фармацевтическую, медицинскую промышленность и здравоохранение. Первым шагом к сотрудничеству в этой сфере он рассматривает установление на постоянной основе отношений с компанией «Полисан», уже экспортирующей в Камбоджу лекарственные препараты.

В ответ на это О.Казанская отметила, что платформой для более тесного сотрудничества может стать фармкластер Петербурга, который, по ее словам, сейчас активно развивается.

«Безусловно, особое значение для Камбоджи сегодня имеет обеспечение населения страны высококачественными лекарственными препаратами, которые предприятия фармацевтического кластера нашего города готовы не только поставлять в эту страну, но и способны наладить их производство в Камбодже», - отметила вице-губернатор.