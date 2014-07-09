В производство шампиньонов под Калининградом вложат 200 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 09 июл 2014, 18:45
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В производство шампиньонов под Калининградом вложат 200 млн руб.
Группа компаний «Агропром-МДТ» планирует вложить 200 млн руб. в создание производства шампиньонов под Калининградом. Об этом корреспонденту РБК-Петербург сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
По словам собеседника, на заседании правительства министр сельского хозяйства региона Владимир Зарудный сообщил, что строительство крупного комплекса по выращиванию, сортировке и упаковке шампиньонов намечается в Багратионовском районе.
Производственные мощности комплекса будут рассчитаны на 2,5 тыс. т готовой продукции в год.