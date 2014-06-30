СПбГУ получит 2 млрд руб. на развитие

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский государственный университет (МГУ) в ближайшие два года получат по 2 миллиарда рублей в рамках программы по развитию этих высших учебных заведений до 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Как отмечается в документе, принятые решения будут способствовать повышению позиции вузов в мировых рейтингах университетов, научно-исследовательской, академической репутации и репутации среди работодателей и тем самым конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Постановление подписано в рамках выполнения задач, поставленных Владимиром Путиным в указе "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", подписанном в 2012 году.

Тогда же было заявлено о планах выделить 55 миллиардов рублей на повышение конкурентоспособности российских университетов. Был сформирован список из 15 вузов-победителей, среди которых Дальневосточный федеральный университет, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технический университет "МИСиС", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", МИФИ, Новосибирский государственный университет и ряд других.

Отметим, что о мировом успехе российских вузов говорить пока не приходится. В рейтинге лучших университетов мира от QS, составленном в прошлом году, МГУ оказался на 120 месте, а СПбГУ - на 240. В шанхайском рейтинг МГУ занял 79-ю строчку рейтинга, СПбГУ занял место в четвертой сотне.

Между тем, к 2020г., согласно указу Владимира Путина, пять российских вузов должны оказаться в топ-100 одного из трех мировых рейтингов: Шанхайского, Times High Education или QS. Стоит напомнить, что и в МГУ, и в СПбГУ не устают говорить, что не верят никаким международным рейтингам. Но сходить с дистанции в борьбе за обещанные деньги они не собираются, поэтому волей-неволей они оказываются втянутыми в схватку за места в почетных рейтингах.