Президент Литвы сравнила политику Путина с действиями Гитлера

Президент Литвы Даля Грибаускайте провела аналогию между тактикой президента РФ Владимира Путина в отношении Украина и действиями Адольфа Гитлера накануне Вторйо мировой войны. Как передает «Эхо Москвы», в интервью немецкому изданию "Фокус" она заявила, что президент России тоже использует национальный вопрос в качестве предлога для захвата чужих территорий.

Президент Литвы также опасается, что Москва будет пытаться убедить страны Прибалтики покинуть НАТО в обмен на снижение цен на нефть и газ.

Ранее Путина с Гитлером сравнил британский принц Чарльз, что вызвало международный скандал.