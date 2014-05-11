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Г.Шредер прокомментировал петербургские объятия с В.Путиным
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Г.Шредер прокомментировал петербургские объятия с В.Путиным
Санкт-Петербург и область, 11 мая 2014, 14:45
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Г.Шредер прокомментировал петербургские объятия с В.Путиным

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отверг резкую критику по поводу его объятий с президентом России Владимиром Путиным на мероприятии, устроенном в Санкт-Петербурге по случаю своего дня рождения. Об этом сегодня пишет Die Welt со ссылкой на еженедельник Welt am Sonntag.

"Российский президент отнюдь не является персоной нон грата", - заявил Г.Шредер. Он подчеркнул, что у него никогда не возникала мысль отказаться от приема В.Путина. "Мы здороваемся таким образом с тех пор, как я знаком с Владимиром Путиным, а это уже более 14 лет. И я не собираюсь этого менять даже в трудные времена", - подчеркнул Г.Шредер.

Издание также пишет, что, по словам Г.Шредера, встреча с В.Путиным способствовала освобождению захваченных на востоке Украины военных инспекторов ОБСЕ.

О том, что 28 апреля экс-канцлер ФРГ Г.Шредер отпраздновал свой 70-летний юбилей в компании В.Путина, написала газета Spiegel. Торжественный прием прошел в Юсуповском дворце на Мойке. Кроме российского президента, по данным издания, на праздновании присутствовал член совета директоров "Роснефти" Маттиас Варниг и глава "Газпрома" Алексей Миллер, коллега Г.Шредера по Совету компании Nord Stream AG. Совместное предприятие было создано в 2005г. для управления магистральным газопроводом "Северный поток", по которому российский газ поступает в Европу, минуя Украину.

Spiegel подверг действия экс-канцлера резкой критике: "Путин действует в своей старой манере агента КГБ, и поведение Шредера мало помогает это исправить. Он действует импульсивно и, похоже, забывает, что даже бывший глава правительства несет ответственность от лица своей страны". По мнению издания, Г.Шредер мог бы сыграть на своих дружеских отношениях с российским лидером, "чтобы попытаться его образумить".

В то же время, германские власти дистанцировались от Г.Шредера после публикации фотографий приема в Санкт-Петербурге в немецкой прессе. "Он не представляет правительство ФРГ. Надо осознать, что Шредер ушел из активной политики некоторое время назад", - заявил Reuters источник в германском правительстве.

Сам день рождения 7 апреля Г.Шредер отпраздновал в Берлине среди соратников по Социал-демократической партии Германии, а затем принял участие в торжественном приеме в мэрии Ганновера, где он начал свою политическую карьеру.

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