Муниципального депутата Петербурга будут судить за мошенничество с налогами

В Санкт-Петербурге будут судить депутата муниципального образования "Смольнинское" Центрального района города Сергея Савина и бизнесмена Алексея Разина, которых обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

По версии следствия, обвиняемые с января по июль 2012г. от имени ООО "Индиго", генеральным директором которого является С.Савин, предоставили в налоговую инспекцию декларации с ложными данными, в результате чего приобрели право на возмещение НДС на сумму более 9 млн руб. В возмещении еще 32 млн руб. налоговая отказала.

Депутату и коммерсанту предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).