В Коми возбудили дело против водителя, устроившего ДТП с 6 погибшими.

В Коми возбуждено уголовное дело против предполагаемого виновника аварии, унесшей жизнь шести человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Трагическое ДТП произошло накануне около 8:15 мск. Водитель грузовика International 9200I с полуприцепом двигался по дороге Чебоксары-Сыктывкар в направлении города Чебоксары. По версии следствия, на 685 километре трассы мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло. В результате полуприцеп машины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом марки «ПАЗ», который направлялся в сторону Сыктывкара.

В итоге шесть пассажиров автобуса погибли. Среди них был один несовершеннолетний.

Против водителя грузовика было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По этой статье мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении водителя меры пресечения.