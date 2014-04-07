В Петербурге возбуждено дело по факту трагического ДТП с участием полицейского.

Сотрудники Следственного комитета возбудила уголовное дело по факту трагического ДТП с участием сотрудника петербургской полиции. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу, авария произошла в ночь на пятницу, 4 апреля.

Той ночью возле дома 105 по проспекту Ветеранов полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД РФ по Центральному району города Аскер Коков, управляя автомобилем Nissan, врезался в фонарный столб. В результате ДТП Коков и пассажиры автомобиля, девушка и молодой человек, серьезно пострадали. Девушка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, юноша - в тяжелом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

По факту аварии возбуждено дело по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Главное следственн­ое управление также обращается­ с просьбой к жителям Петербурга­ и гостям города, которые были очевидцами ДТП, с просьбой связаться со следователями.