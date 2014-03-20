ГК "Балтийский Монолит" построит на Васильевском острове МФК за 100 млн долл.

Группа компаний "Балтийский Монолит" планирует построить на Васильевском острове многофункциональный комплекс Docklands. Как сообщает пресс-служба группы, общая площадь застройки, включающая офисный центр, апарт-отель, гостиницу и сопутствующую инфраструктуру, составит 86 тыс. кв. м.

Объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн долл., планируемый срок завершения проекта - конец 2016г.

К настоящему моменту застройщик проекта - входящее в групу ООО "Проспект КИМа, 19" - получил разрешение на строительство МФК. На стройплощадке ведутся подготовительные работы. Начать строительство планируется в апреле 2014г.

"Балтийский Монолит" - девелоперская компания, основанная в 2003г. Занимается реализацией проектов жилой и коммерческой недвижимости сегмента "элит" и "бизнес-класс". Помимо этого, компания занимается созданием и развитием сети фитнес-клубов Fit Fashion, а также созданием и развитием ресторанов совместно с Ginza Project. По данным СМИ, владельцами группы являются бизнесмены Антон Петров и Аркадий Буравой.