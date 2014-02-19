Проект нового петербургского зоопарка презентуют на выставке MIPIM в Каннах.

Петербургские власти на выставке MIPIM в Каннах, которая пройдет с 11 по 14 марта 2014г., собираются презентовать проект строительства в городе зоопарка. Как сообщает пресс-служба комитета по инвестициям, произойдет это в том случае, если проект утвердят на совете по инвестициям 5 марта.

Сейчас в интернете чиновники открыли опрос, в ходе которого горожане могут проголосовать за предпочтительный формат зоопарка: будет ли он открытый, с преобладанием животных холодных стран, или же с крытыми вольерами для представителей теплых регионов. Также предлагается проголосовать, где разместить зоопарк - в городе или за городом, на границе с Ленобластью.

Напомним, новый зоопарк изначально хотели построить в Юнтолово, но затем от проекта отказались из-за его дороговизны. Потом одни чиновники говорили, что зоопарк следует поселить в парк имени воинов-интернационалистов во Фрунзенском районе, другие — что надо все-таки строить в Юнтолово, третьи предлагали отправить зоопарк в Ленобласть - в Бугровское или Юкковское поселения. Также звучали предложения разместить зверинец в Кронштадте.

Всего в рамках выставки MIPIM, как говорится в сегодняшнем сообщении, будет представлено 32 инвестиционных проекта Петербурга. В частности, зарубежному бизнес-сообществу будет презентован проект реновации территории Апраксина двора, концепция которого была утверждена в конце 2013г. Напомним, здесь помимо традиционной торговой функции должна возникнуть культурная и образовательная.

Также скорее всего будут представлены проекты пешеходного моста через Неву между южной частью Приморского проспекта и северной частью Крестовского острова, Фаянсово-Зольной магистрали, создания скоростного трамвайного сообщения, амбулаторного комплекса в поселке Ленсоветский, технопарка инновационных систем в Красном селе и т.д.

В сообщении также говорится, что в рамках выставки будут подписаны соглашения с инвесторами о реализации проектов, которые ранее презентовались на бизнес-площадках в Германии и Китае. О каких конкретно проектах идет речь, не уточняется.