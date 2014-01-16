Петербургские депутаты поссорились из-за Даров волхвов.

Депутаты петербургского парламента вступили в виртуальную баталию из-за Даров волхвов, чтимой православными христианами святыни, которая сейчас пребывает в Северной столице.

Все началось с того, что "яблочник" Борис Вишневский опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором задался вопросами о том, почему в светском государстве предметы поклонения верующих рекламируются по федеральным телеканалам и в городских СМИ, "без малейших признаков оплаты за счет РПЦ соответствующего, и крайне дорогостоящего рекламного времени", - уточняет народный избранник.

Б.Вишневского также интересует, почему встречать реликвию в аэропорту Пулково приехал вице-губернатор Петербурга (речь идет о Василии Кичеджи), а все туалеты и горячее питание возле Новодевичьего монастыря, где находится реликвия, организовано за счет городского бюджета. Более того, депутат говорит, что с маршрутных линий снимаются городские автобусы для обогрева стоящих в очереди.

При этом Б.Вишневский отмечает, что "сугубо частное дело тех, кто стоит в этих очередях и верит, что «дары» настоящие и помогут им в жизни".

На заявление "яблочника" весьма жестко отреагировал его коллега по Законодательному собранию города - депутат от "Единой России" Виталий Милонов. Небезызвестный петербургский парламентарий назвал Б.Вишневского "христоненавистником" и "русофобом". На своей странице в соцсети "ВКонтакте" депутат разместил следующую запись: "Всем советую ознакомиться с блогом христоненавистника, русофоба Бориса "Вишневского". На гневные обвинения "единоросса" Б.Вишневский пока никак не отреагировал.

Почитаемая православными верующими святыня прибыла в Петербург утром 14 января. По данным "Вестей", для встречи реликвии администрация Пулково отвела отдельный терминал. В церемонии встречи даров приняли участие представители епархии, Смольного и полпредства. Все они, равно как и присутствующие в аэропорту футболисты "Зенита" (улетавшие на сборы в Катар) приложились к святыне.

Вскоре после встречи ковчега кортеж с реликвиями выехал к Новодевичьему монастырю, там их перенесли в храм Казанской иконы Божией Матери, где православная святыня будет открыта для поклонения верующих до 13:00 мск 17 января.

По словам очевидцев, людям, желающим поклониться святыне, приходится проводить в очереди по 6-7 часов. При этом, по данным оргкомитета принесения Даров волхвов, за два дня пребывания христианской святыни в городе число паломников, поклонившихся ей, достигло 76 тыс. человек. Ожидается, что сегодня число желающих посетить монастырь составит около 60 тыс.

Охраняет порядок во время пребывания в городе Даров волхвов, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, около 200 сотрудников полиции, 140 военнослужащих, 30 дружинников. Безопасность дорожного движения обеспечивают 10 экипажей ГИБДД. В целях безопасности посетителей, вход на территорию монастыря оборудован рамками с металлоискателями. Помогают паломникам десятки волонтеров.