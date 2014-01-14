Смольный не оставляет попытки очистить набережные от кораблей.

В Смольном готовятся поправки в документ, регламентирующий размещение дебаркадеров вдоль набережных в центре Петербурга. Соответствующий проект постановления правительства готовится комитетом по управлению городским имуществом (КУГИ) совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) и комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Согласно изменениям, Смольный оставляет за собой право не заключать договоры аренды с плавучими объектами торговли и развлечений и получает возможность не продлевать договоры аренды набережных с уже находящимися в исторической части города дебаркадерами.

По словам представителя КУГИ, внесение изменений связано с целым рядом обстоятельств. Так, в конце года КГА завершил работу над архитектурным регламентом, который разрешает швартовать у берегов Невы только объекты транспортной инфраструктуры. Кроме того, о необходимости размещения ряда своих объектов в акватории Невы заявили и в МЧС (такие поправки также предусмотрены документом).

В настоящее время в акватории Невы в центре города располагается четыре корабля: «Забава» на Петроградской набережной, Ресторан «Фрегат «Благодать» на Петровской набережной, ресторан «Океан» на проспекте Добролюбова и «Летучий голландец» на Мытнинской набережной.

Последний принадлежит бизнесменам Вадиму Финкельштейну, Дмитрию Позднякову, Александру Гордишевскому и Сергею Лобзову. Летом КУГИ попытался в одностороннем порядке расторгнуть договор 2005г. с владельцами «Летучего голландца». Однако спор продолжился в арбитражном суде, который признал незаконным расторжение договора аренды. КУГИ подал жалобу на это решение, и пока дело оставлено без движения до 17 января 2014г.

«Забава-бар» работает на основании договора о водопользовании - договор по аренде части набережной истек в ноябре 2012г. Корабли «Благодать» и «Океан» находятся в акватории на основании действующих договоров, которые истекают в 2015г.

Отметим, что запрет на аренду участков набережных под круглогодичное размещение кораблей был введен еще в 2007г. И с того времени новые договора заключать нельзя. Весной 2012г. в постановление городского правительства была внесена поправка, распространяющая действие запрета только на объединенную охранную зону.