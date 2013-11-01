Забастовка в Хельсинки парализовала движение поездов дальнего следования.

В Финляндии сегодня проходит забастовка хельсинкского отделения профсоюза машинистов. Как сообщает yle.fi, работники железнодорожной отрасли протестуют против ужесточения рабочего графика. До 17:00 по местному времени машинисты отказались выходить на смены.

Забастовка уже парализовала как пригородное сообщение, так и движение поездов дальнего следования.

В столичном регионе запущены дополнительные автобусные рейсы в ряд населенных пунктов. Свои силы мобилизовали и таксисты.

В государственной железнодорожной компании VR считают, что забастовка незаконна и обещают компенсацию всем пассажирам, которые уже успели купить билет на сегодняшние поезда.