Авария с участием грузовика и легковушки унесла жизнь петербуржца.

Сегодня утром в Петербурге произошло несколько серьезных ДТП. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу, в 07:17 мск на проспекте Обуховской обороны у дома №89 легковой автомобиль Toyota въехал под грузовой автомобиль Mercedes.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался в карете скорой помощи.

Спустя час в том же Невском районе произошла другая крупная авария. На улице Крыленко у дома 7 корпус 1 столкунлись три машины: Skoda, ВАЗ-2108 и Volkswagen. Прибывшие пожарные подразделения работали по смыву бензина.

В результате аварии пострадал одна женщина, ее отправили в больницу.

Еще одно ДТП произошло в 8:08 мск в Адмиралтейском районе города. На Лермонтовском проспекте у дома 6 автомобиль марки Hyundai сбил пешехода. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение.