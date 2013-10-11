ВТБ предоставит Торговому дому "Энерго" 350 млн руб.

Северо-Западный региональный центр банка ВТБ кредитует ООО "ТД "Энерго" (входит в группу компаний "Энерго", Санкт-Петербург). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Заемные средства в размере 350 млн руб. будут предоставлены сроком на один год и направлены на пополнение оборотных средств компании.

Торговый дом "Энерго" занимается дистрибуцией продуктов питания, товаров народного потребления и товаров для животных.

Северо-Западный региональный центр ОАО Банк ВТБ (СЗРЦ ВТБ) создан на базе Головного офиса Банка ВТБ Северо-Запад. Региональный центр отвечает за развитие бизнеса группы ВТБ с корпоративными клиентами на Северо-Западе России и осуществляет руководство точками продаж Банка ВТБ, расположенными в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Калининградской, Новгородской, Мурманской, Кировской областях, Республиках Коми и Карелия.