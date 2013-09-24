Смольный: Строительство центрального участка ЗСД идет с опережением.

Работы по строительству центральной части Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге идут с небольшим опережением графика. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Марат Оганесян по итогам осмотра морской части стройки. "У меня нет сомнения в том, что работы будут завершены к заявленному сроку - второму кварталу 2016г.", - отметил он.

М.Оганесян уточнил, что к 2016г. на центральном участке планируется построить две транспортных развязки с набережной Макарова и рекой Екатерингофка. Однако в перспективе планируется построить еще одну развязку в районе Шкиперского протока.

Вице-губернатор также сообщил, что цена проезда по открытому в этом году северному участку ЗСД будет установлена до конца текущего года.

Строительство центрального участка, которым занимается ООО "Магистраль северной столицы", стартовало весной 2013г. Помимо северного участка на данный момент полностью открыт южный.

Западный скоростной диаметр - первая в России платная дорога в черте города - представляет собой 46-километровую автомагистраль, соединяющую север и юг Санкт-Петербурга.

Финансирование проекта ЗСД осуществляется на основе механизма государственного частного партнерства. Общая его стоимость, по данным экспертов, составляет около 213 млрд руб.