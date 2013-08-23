Русские туристы завалили финскую трассу мусором.

Власти Финляндии озаботились критическим состоянием «Синей дороги», проходящей через местечко Тохмаярви - на границе с Россией. Как сообщает yle.fi, с возрастанием интенсивности движения в восточном направлении - растут кучи мусора на обочине трассы.

"Голубая дорога", или тропа путешественников, ведет из Норвегии через Швецию в Финляндию. В последнее время трасса действительно пребывает в плачевном состоянии. Особенно ситуация усугубляется на подходе к погранично-пропускному пункту Ниирала на финско-российской границе.

Виной всему путешественники, которые выбрасывают мусор из окон машин и складируют его вдоль трассы. Чаще всего это окурки, пивные банки, детские подгузники подгузники, аккумуляторы. Встречаются и предметы мебели, и дырявые автомобильные шины.

Но, с другой стороны, в сложившейся ситуации виноваты не только туристы. На трассе нет ни одного мусорного бака - все они были убраны по распоряжению местного Центра экономического развития и транспорта. Общественных туалетов вдоль популярной дороги тоже нет.

В ближайшее время региональная комиссия по вопросам окружающей среды проведет переговоры с центром экономического развития и полицией для обсуждения ситуации вокруг трассы. Среди прочего, планируется вернуть на дорогу мусорные баки.