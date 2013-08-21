В Ленобласти Mercedes врезался в дерево и загорелся, есть погибшие.
Санкт-Петербург и область, 21 авг 2013, 11:45
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В Ленобласти Mercedes врезался в дерево и загорелся, есть погибшие.
Полиция занялась изучением обстоятельствами ДТП в Ленобласти, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла сегодня утром в Выборгском районе около 4:50 мск на 22 км автодороги "Ушково " Гравийное". Mercedes, за рулем которого находился гражданин одной из среднеазиатских республик, вылетел с трассы и врезался в дерево. От столкновения машина перевернулась и загорелась.
Водитель и 16-летний подросток, находившийся в салоне, погибли на месте. Еще четверо молодых людей госпитализированы.