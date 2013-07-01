Смольный продает под снос остатки Лахтинской мызы.

Фонд имущества Петербурга 11 сентября 2013г. проведет аукцион по продаже земельного участка в Лахте. Согласно официальному сообщению фонда, на участке находятся постройки бывшей мызы Стенбок-Ферморов в Лахте.

Два полуразрушенных деревянных дома и одно кирпичное строение рубежа XIX-XX вв. — все, что осталось от так называемой Лахтинской мызы. Как пояснил РБК координатор общественного движения "Живой Город" Дмитрий Литвинов, ранее весь комплекс мызы имел статус объекта культурного наследия, но по итогам историко-культурной экспертизы 2007г. под охраной осталась только кирпичная электростанция с водонапорной башней. Сейчас она встроена в торговый комплекс.

В результате одно деревянное здание - дом управляющего - уже утрачено. На его месте находится гипермаркет OBI. Остались три постройки, которые уйдут с молотка в сентябре. Скорее всего, они пойдут под снос.

"Покупатель должен будет за полгода осуществить разборку всех зданий. На строительство новых объектов недвижимости победителю дается 42 месяца, при этом он должен будет восстановить внешний облик построек, формирующих уличный фронт застройки", - отмечается в сообщении Фонда имущества.

Перед сносом новый собственник участка должен будет предоставить в комитет по государственному использованию и охране памятников экспертное заключение, подтверждающее необратимую аварийность построек и необходимость их разборки. Д.Литвинов не сомневается, что такое заключение будет получено - по его словам, здания действительно находятся в плачевном состоянии.

"Решение о снятии с охраны было полной ошибкой. Здания оказались беззащитными", - сказал градозащитник. Он подчеркнул, что подобная судьба в 2000-е годы постигла очень многие деревянные постройки. Здания, бывшие жилыми, расселялись, а за тем череда пожаров превратила их в груду руин.

Какие-либо шаги по спасению памятников деревянного зодчества Смольный начал предпринимать совсем недавно. В июне текущего года губернатор Георгий Полтавченко сообщил, что дал поручение КГИОП провести инвентаризацию таких памятников. После инвентаризации планируется разработать программу по их сохранению.

Однако вопрос о том, какие меры по сохранению нужно предпринимать, остается открытым. Д.Литвинов считает, что у городской администрации нет реальных рычагов воздействия на бизнес в этой сфере. По его словам, если деревянное здание сгорит вскоре после того, как участок под ним будет продан в частные руки, новый собственник легко сможет списать происшедшее на бомжей. А у города нет возможности за собственные средства поддерживать в сохранности всю деревянную архитектуру, и неиспользуемые дома разрушаются от времени, непогоды и тех же пожаров.

"Нужно ранжировать оставшиеся здания по сохранности и направить основные усилия на спасение наиболее ценных за государственные деньги. К сожалению, здания Лахтинской мызы к наиболее ценным не относятся", - заключил градозащитник.

Отметим, общая площадь продаваемого участка составляет 0,97 га. Помимо трех зданий Лахтинской мызы на нем находятся еще три аварийных постройки советского периода. Площадь зданий составляет от 91,7 кв. м до 395,4 кв. м. Начальная цена лота составит 97 млн руб., шаг аукциона – 500 тыс. руб.