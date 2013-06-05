Комитет по печати Смольного хотят лишить контроля за рекламой.

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой передать вопросы размещения рекламы в ведение КГА и КГИОП. Обращение было принято на заседании совета 5 июня 2013г.

Члены совета полагают необходимым передать этим двум комитетам, возможно, с созданием межведомственного органа, все вопросы, связанные с эстетикой городской среды. В связи с этим они предлагают восстановить должность главного художника Петербурга.

Аналогичное предложение недавно высказал глава КГА Олег Рыбин. Кроме того, и сам Совет по культурному наследию не первый раз предлагает восстановить должность главного художника: то же самое пожелание звучало в конце 2011г.

В настоящее время вопросами размещения рекламы занимается комитет по печати.