Против отца утонувшего в Петербурге мальчика возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге полиция задержала отца утонувшего на выходных четырехлетнего мальчика. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

18 мая мальчик находился недалеко от стадиона "СКА" вместе со своим отцом, распивавшим спиртные напитки. Мужчина не следил за сыном, состоящем на учете в психоневрологическом диспансере, в результате ребенок пошел играть к реке Ждановка, упал в воду и захлебнулся. Тело мальчика водолазы обнаружили вчера днем.

Заведенное против отца дело объединили в одно производство с возбужденным ранее по п."а" ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.