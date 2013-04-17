В Петербурге в отделе полиции повесился задержанный. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по данному факту проводится служебная проверка.

Инцидент произошел накануне, 16 апреля, около 20:00 мск. Участковый уполномоченный полиции проверял сигнал о драке в одной из квартир дома в переулке Макаренко. Как оказалось, конфликт произошел между хозяином квартиры, 37-летним ранее неоднократно судимым мужчиной, и его гостем. Полицейский задержал хозяина квартиры и доставил для разбирательства в отдел полиции. Второй участник драки был госпитализирован в больницу. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Во время ожидания помещения в камеру для административно задержанных мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на батарее с помощью шнурков от обуви. Как сообщают в полиции, обнаружившие его стражи порядка попытались оказать задержанному экстренную доврачебную помощь, однако спасти мужчину не удалось.