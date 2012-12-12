Только четыре частных вуза Петербурга рискнули участвовать в мониторинге Минобрнауки.

Только четыре негосударственных вуза Петербурга предоставили данные в Министерство образования и науки РФ для добровольного участия в мониторинге эффективности своей деятельности. Соответствующие данные содержатся в материалах министерства.





В трех из этих вузов эксперты Минобрнауки нашли признаки неэффективности. Это Институт правоведения и предпринимательства, Институт специальной педагогики и психологии и Невский институт языка и культуры. Полностью эффективным по условиям мониторинга оказалась только Балтийская академия туризма и предпринимательства.





Кроме того, пройти проверку согласился Санкт-Петербургский филиал Российского нового университета. В его деятельности министерство также нашло признаки неэффективности.





Остальные негосударственные вузы, зарегистрированные в Петербурге, не предоставили Минобрнауки данные для мониторинга.





В Ленобласти в мониторинге отказались участвовать все негосударственные вузы. По данным Минобрнауки, на территории региона действует Межотраслевой институт подготовки кадров и информации, Киришский филиал Санкт-Петербургского университета управления и экономики, а также семь филиалов Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права..





Напомним, 1 ноября 2012г. Минобрнауки России впервые составило перечень государственных вузов с признаками неэффективности. По итогам исследования в этот список вошли 136 вузов (в том числе 20 в Москве и 10 в Санкт-Петербурге) и 450 филиалов вузов. Мониторинг проводится среди 502 государственных вузов и 930 филиалов вузов. В Минобрнауки пояснили, что мониторинг деятельности вузов проводился с 15 августа по 15 сентября 2012г. В единую информационную систему государственными вузами были занесены показатели их деятельности по 50 параметрам. Среди основных критериев, по которым оценивались вузы, были средний балл по единому госэкзамену, с которым абитуриенты поступали в вуз, успехи в научно-исследовательской деятельности, доля иностранных студентов и др. Впоследствии списки "неэффективных" вузов были скорректированы с учетом специфики их деятельности. В частности, в Петербурге после корректировки признаки неэффективности сохранили только четыре государственных учебных заведения, которые уже находятся в процессе реорганизации.

Участие в мониторинге является обязательным только для государственных учебных заведений. Однако министерство предложило поучаствовать на добровольной основе и негосударственным вузам. Необходимые данные в министерство направили только 70 российских частных вузов и 97 филиалов, тогда как 376 вузов и 564 филиала отказались от участия.